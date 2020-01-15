Altınordu'ya Beşiktaş'tan iki genç önerildi - Son Dakika
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Altınordu'ya Beşiktaş'tan iki genç önerildi

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu'ya Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan iki genç futbolcu önerildi.

Altınordu'ya Beşiktaş'tan iki genç önerildi, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu'ya Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan iki genç futbolcu önerildi. Menajerler, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez görev alan gurbetçi orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Muhayer Oktay ve kupada 1 kez oynayan 18 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmeleri konusunda kırmızı-lacivertlilere önerilerde bulundu. Altınordu, geçen sezon Muhayer'le ilgilenmiş ancak genç futbolcu İzmir ekibine gelmeyi kabul etmemişti. Sol beke Ali Yaşar'ı transfer etmesi nedeniyle Rıdvan'ı almayı düşünmeyen Altınordu, Muhayer konusunda beklemeye geçti.


Altınordu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:29 Kaynak: DHA
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