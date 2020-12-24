Altınordu'ya darbe üstüne darbe

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilerek liderlik fırsatını kaçıran Altınordu'ya Tuzlaspor deplasmanı öncesi sakatlık yaşayan ön libero Furkan Çil'in ardından 4 oyuncusundan daha kötü haber geldi.

İzmir ekibinde sol bek Ufuk Budak'ın sol arka adalesinde 2'nci derece yırtık, kas lifleri arasında ödem ve kanama, stoper Yiğithan Güveli'nin ise sol ön uyluk üst tendonunda 2'nci derece yırtık tespit edildi. İki futbolcunun en az 4 hafta tedavi göreceği açıklandı.Koronavirüse yakalanan forvet Hüsamettin'in izolasyonunun devam ettiği kırmızı lacivertlilerde 2 oyuncuda daha pozitif vakaya rastlandı. Orta saha oyuncuları Muhammed Mert ile Muzaffer'in test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Altınordu'da sakatlıkları bulunan Furkan Çil, Ufuk ve Yiğithan ile koronavirüse yakalanan Hüsamettin, Muhammed ve Muzaffer cumartesi günü deplasmanda oynanacak Tuzlaspor maçında forma giyemeyecek.