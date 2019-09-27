Son Dakika Haberleri: Altınordu'ya enes'ten iyi haber
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Altınordu'ya enes'ten iyi haber

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde oynayacağı Adana Demirspor maçına hazırlanan Altınordu'da orta saha oyuncusu Okan'ın ardından stoper Enes Sığırcı'nın da iyileşerek takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.

Altınordu'ya enes'ten iyi haber, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde oynayacağı Adana Demirspor maçına hazırlanan Altınordu'da orta saha oyuncusu Okan'ın ardından stoper Enes Sığırcı'nın da iyileşerek takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.

Sezon öncesi antrenmanda sol dizinden sakatlanması nedeniyle yaklaşık 2.5 aydır tedavi gören tecrübeli savunmacı bireysel çalışmalarının ardından takıma döndü. Antrenmanlara başlayan Enes'in ilerleyen haftalarda hazır duruma geleceği belirtildi. En son geçen sezonun son haftasındaki Giresunspor deplasmanında görev alan Enes, formasına kavuşacağı günü iple çekiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:08 Kaynak: DHA
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