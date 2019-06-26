Son Dakika Haberleri: Altınordu'ya genç takviye
Son Dakika Spor Haber

Altınordu'ya genç takviye

36 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da A takım kadrosuna alınan 16 yaşındaki Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Altınordu'ya genç takviye, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da A takım kadrosuna alınan 16 yaşındaki Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından A takım kadrosuna alınan Kazakistan doğumlu Türk oyuncu Ravil Tagir'in ailesinin 'Çocuk bizim, futbolcu Altınordu'nun' diyerek tek bir şart bile öne sürmeden üç yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ravil Tagir'in babası Gülali Tagir, Ravil'in Altınordu sayesinde bu noktaya ulaştığını ve milli takıma kadar yükseldiğini belirterek, "Oğlumun kariyeri için en doğru kararı yine Altınordu verecektir." ifadelerini kullandı.
Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da Ravil'i bir gün İngiltere Premier Lig'de izleyeceklerine inandığını aktararak, Altınordu'daki tüm çocukların ailelerini akraba gibi gördüklerini kaydetti.
2003 doğumlu Ravil Tagir, Altınordu 17 Yaş Altı Takımı ile bu sezon Türkiye şampiyonluğu yaşadı ve çeşitli yaş kategorilerinde 16 kez ay-yıldızlı formayı giydi.
Öte yandan, geçen yıl takımda mücadele eden savunma oyuncusu Recep Yemişci'nin tecrübe kazanması amacıyla hazırlayıcı takım Niğde Anadolu'ya kiralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:31 Kaynak: AA
Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volkan Demirel, Fenerbahçe'den haber bekliyor! Fenerbahçe'den Renato Sanches bombası! Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı Süleyman Hurma, Mehmet Topal için teklif yapacaklarını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:07:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'ya genç takviye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]