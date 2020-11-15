Altınordu'ya iki oyuncusundan kötü haber
15.11.2020 11:31
TFF 1'inci Lig'de salı günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la oynayacağı erteleme maçına hazırlanan Altınordu'ya iki oyuncusundan kötü haber geldi.
TFF 1'inci Lig'de salı günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la oynayacağı erteleme maçına hazırlanan Altınordu'ya iki oyuncusundan kötü haber geldi.
İzmir temsilcisinde altyapı patentli sol kanat Yiğit Emre Çeltik ile yeni transferlerden sağ bek Emre Nefiz sakatlık yaşadı. Antrenmanda sağ ayak bileğine darbe alan Yiğit Emre'nin bileğinin şiştiği öğrenilirken, genç futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından netleşecek. Emre Nefiz'in ise sağ diz iç yan bağından sakatlandığı belirtildi. İki oyuncunun da Bandırmaspor müsabakasında forma giyemeyeceği kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerde iyileşen Yusuf Yalçın, Kahraman ve Yiğithan ise şans verilmesi halinde görev yapabilecek.
Son Dakika MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı Hastane bahçesinde eşini yere yatırıp darbeden saldırgana takipsizlik kararı verildi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü