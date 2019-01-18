Son Dakika Haberleri: Altınordu'ya Kaptan Sözü

Altınordu'ya Kaptan Sözü

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü Balıkesirspor Baltok'la evinde oynayacağı ikinci yarının ilk maçına odaklanan Altınordu'da kaptan Hasan Hatipoğlu başarı sözü verdi.

Altınordu'ya Kaptan Sözü, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü Balıkesirspor Baltok'la evinde oynayacağı ikinci yarının ilk maçına odaklanan Altınordu'da kaptan Hasan Hatipoğlu başarı sözü verdi. Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan tecrübeli stoper, üst üste gelen sakatlıklar ve şanssızlıklar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Play-Off hattının 2 puan gerisindeyiz. Ligde 11 haftadır yenilmiyoruz. Kamp dönemini çok iyi geçirdik. İkinci yarıda Süper Lig hedefimize ulaşmak için çalışacağız" dedi.

Ligin en az gol yiyen takımlarından biri olduklarını söyleyen kaptan Hasan, "Savunmada başarılı bir performansa imza attık. Forvetlerimiz sakatlanmasaydı daha fazla skor üretebilirdik. Eksiklerin takıma dönmesiyle ikinci yarıda daha golcü bir takım olacağımızı düşünüyorum. İyi bir kadroya sahibiz. Üst sıralara oynayacağız" diye konuştu. Taraftarlardan daha fazla destek beklediklerini sözlerine ekleyen 29 yaşındaki defans oyuncusu, tüm İzmirlileri destek için tribüne davet etti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:56 Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Altınordu, Spor
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