Altınordu'ya Kerim Alıcı ve Kahraman Demirtaş'tan kötü haber!

Boluspor deplasmanı öncesi son idmanda sakatlanan sağ bek Kerim ve stoper Kahraman'ın bu hafta da forma giyemeyecekleri bildirildi.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Kahraman Demirtaş'ın çekilen MR sonucunda sağ arka üst adalesinde yırtık tespit edildi ve 3-4 hafta forma giyemeyeceği kesinlik kazanırken, Kerim Alıcı'nın ise sağ ön adalesinde ödem oluştuğu ve yaklaşık 10 gün takımımızdan ayrı kalacağı açıklandı" ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibinde tedavisi süren stoper Enes ve kaleci Ali Emre fizyoterapist eşliğinde çalışıyor.

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