Altınordu'ya kışla yolu (YENİDEN)
1 saat önce
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 6 futbolcu yarın askerlik görevlerine başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:56 Kaynak: DHA
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu
'da forma giyen 6 futbolcu yarın askerlik görevlerine başlayacak. Bedelli askerlikten yararlanan ön libero Berkay
, stoper Sinan, stoper Hasan, stoper Enes Sığırcı, sağ kanat Murat Uçar
ve orta saha oyuncusu Okan vatani görevlerini yapmak üzere askeri birliklerine katılacak. Murat Maltepe
'de, Hasan Tekirdağ
'da, Sinan Osmaniye
'de, Berkay Adapazarı
'nda, Enes Bornova
'da, Okan ise Ankara
'da askerlik yapacak. Bu futbolcular 21 gün sürecek askerlik görevlerinin ardından futbol oynamaya devam edecek. Öte yandan Başkan Seyit Mehmet Özkan
, CEO Barış Orhunbilge
ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu
'nun yaptığı toplantı sonrası sözleşmesi sona eren Hasan, Berkay, Sinan ve Sefa'ya yeni teklif sunma kararı alındı. İzmir
ekibinin dış transferde 5 takviye yapacağı öğrenildi.
- İzmir
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