Altınordu'ya rakip tesellisi

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda düşme hattındaki Eskişehirspor'a 3-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran 14'üncü sıradaki Altınordu, puan cetvelinde altında yer alan diğer 3 takımın haftayı puansız kapatmasıyla teselli buldu.

Ligde 23 puanda kalan İzmir ekibinin, 17 puanlı iki takımdan 15'inci sıradaki Osmanlıspor ve 16'ncı basamaktaki Adanaspor'la arasındaki 6 puanlık fark erimedi. Son sıradaki Boluspor'un da 15 puanda kalmasıyla kırmızı-lacivertliler rahat bir nefes aldı. Cuma günü evinde Osmanlıspor'la kritik bir randevuya çıkan Altınordu'da Oğulcan, Muhammed ve Kerim'in tedavileri sürüyor.