Altınordu'ya rakip tesellisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'ya rakip tesellisi - Son Dakika Spor

Altınordu'ya rakip tesellisi

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda düşme hattındaki Eskişehirspor'a 3-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran 14'üncü sıradaki Altınordu, puan cetvelinde altında yer alan diğer 3 takımın haftayı puansız kapatmasıyla teselli buldu.

Altınordu'ya rakip tesellisi, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda düşme hattındaki Eskişehirspor'a 3-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran 14'üncü sıradaki Altınordu, puan cetvelinde altında yer alan diğer 3 takımın haftayı puansız kapatmasıyla teselli buldu.

Ligde 23 puanda kalan İzmir ekibinin, 17 puanlı iki takımdan 15'inci sıradaki Osmanlıspor ve 16'ncı basamaktaki Adanaspor'la arasındaki 6 puanlık fark erimedi. Son sıradaki Boluspor'un da 15 puanda kalmasıyla kırmızı-lacivertliler rahat bir nefes aldı. Cuma günü evinde Osmanlıspor'la kritik bir randevuya çıkan Altınordu'da Oğulcan, Muhammed ve Kerim'in tedavileri sürüyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Eski Fenerbahçeli futbolcu Orhan Şam kariyerini noktaladı
Lazio, Vedat Muriç'e kancayı taktı Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene

Son Dakika Haberleri
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:16:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'ya rakip tesellisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]