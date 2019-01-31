Altınordu'ya Rehavet Uyarısı

Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile kozlarını paylaşacak olan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın kolay olmayacağını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile kozlarını paylaşacak olan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın kolay olmayacağını söyledi.



Ligin ikinci yarısında çıktığı 2 maçtan 6 puan çıkaran ve ligde oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen Altınordu, hafta sonu oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına devam ederken, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Karabükspor maçının kolay geçmeyeceğini söyleyen Eroğlu, "Kolay gibi görünen maçlar hep zor olmuştur. Karabükspor ligin ilk yarısında bizden puan almıştı. Direnen, genç ve dinamik bir takımla oynayacağız. Maçın başından sonuna kadar kazanma isteğini sahaya yansıtmalıyız. Çünkü karşımızda dinamik ve bizi zorlayan bir takım olacak" ifadelerini kullandı.



"İkinci yarı kolay değil"



İkinci yarıya 2'de 2 yaparak başladıklarını hatırlatan Eroğlu, devre arası çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirterek, "Doğru çalışarak iyi yolda ilerleyeceğimizi biliyorduk.



Devre arası, sistemin daha iyi işlemesini sağlamak amacıyla zorluk derecesi yüksek iki maç oynadık. İyi çalışarak güzel bir kamp dönemi geçirdik. Önemli olan bunu lige yansıtmaktı. Balıkesirspor Baltok galibiyetiyle başladık ve ligin güçlü ekiplerinden Gençlerbirliği'ni de deplasmanda yendik. İyi bir başlangıç yaptık. Ancak ikinci yarının zor olacağını biliyoruz. Ne kara güçlü olursak üst sıralarda olacağımızın bilincindeyiz" diye konuştu.



Yeni transferler kadrodan



Sakat oyuncuların son durumu hakkında da bilgi veren Eroğlu, "Serdar antrenmanlara başladı. Oğulcan da takımla birlikte çalışıyor. Enes uzun süren sakatlığından sonra ufak sorunlar yaşadı. Ancak o da bu haftayı bizimle beraber geçirdi. Ali Mert'in de birkaç hafta içerisinde takıma katılacağını düşünüyorum. Bu oyuncularımız yeniden takıma dönünce yeni transfer yapmış gibi olacağız" dedi.



Zorlu fikstüre hazır



Zorlu bir fikstüre gireceklerini söyleyen Eroğlu, o periyottan galibiyetle ayrılmak istediklerini şu sözlerle açıkladı: "Denizlispor, Adana Demirspor, Gazişehir FK ve Hatayspor maçları arka arkaya geliyor. Bu takımlar Play-Off yarışında olan, bütçe anlamında da güçlü ekipler. Biz bu maçları kazanmak istiyoruz. Kazandığımız takdirde lig farklı bir boyuta gelecektir. Bizim elde edeceğimiz yüksek puan ortalaması bizi zirveye yaklaştıracak." - İZMİR

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