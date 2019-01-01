Altınordu'ya Takas Teklifi
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda Play-Off yarışı vermeye hazırlanan Altınordu'ya ilk 2 hedefindeki Gazişehir Gaziantep'ten takas teklifi geleceği öğrenildi.
Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda Play-Off yarışı vermeye hazırlanan Altınordu
'ya ilk 2 hedefindeki Gazişehir Gaziantep
'ten takas teklifi geleceği öğrenildi. İzmir
ekibi Gazişehir'de oynayan eski futbolcusu Okan Derici'ye talip olurken, Gaziantep temsilcisinin ise bu transfere karşılık Altınordu'dan stoper Hasan Hatipoğlu
'nu isteyeceği kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerin takas teklifi gelmesi halinde bu talebe olumsuz yanıt vermesi bekleniyor. Okan'ın bonservis sorununu çözmesi durumunda Altınordu'ya dönebileceği bildirildi.
Öte yandan İzmir temsilcisi, yarın başlayacak Antalya
kampında 7 Ocak'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'la, 10 Ocak'ta ise Atiker Konyaspor
'la hazırlık maçları oynayacak. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:55 Kaynak: DHA
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