Altınordu'ya Trabzonspor'dan sert cevap

Altınordu'nun Trabzonspor'un yaptığı Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz transferine 'Etik dışı' açıklamasına bordo-mavili camiadan yanıt geldi.

Altınordu'nun Trabzonspor'un yaptığı Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz transferine 'Etik dışı' açıklamasına bordo-mavili camiadan yanıt geldi. Karadeniz temsilcisi, transferin TFF talimatlarına uygun olarak yapıldığını belirterek, "Futbolcuların kulübümüzle sözleşme imzalamasını 'sonun başlangıcı' olarak göstermek, Trabzonspor gibi köklü bir camiaya 'leke' bulaştırmaya çalışmak kimsenin haddine değildir!" dedi.



Trabzonspor'un Altınordu Kulübü'nden renklerine bağladığı genç futbolcular Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz transferinin yankıları giderek büyüyor. İzmir kulübü, bordo-mavililerin bu iki oyuncuyu transfer ederken kendilerine bilgi verilmediğini ve 'Etik dışı' transfer olduğunu açıkladı. İzmir temsilcisi, "Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) eğitimlerini sürdüren, yıllarca emek verip üzerine titrediğimiz iki gencimiz Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz, Trabzonspor tarafından kulübümüze bilgi bile verilmeden 'etik dışı' bir şekilde transfer edildi. Kağıt üzerinde 'yasal' gibi görünen bu hareketin, ne yazık ki toplumun yazılı olmayan ve bizleri ayakta tutan değerlerinin derinden yaralanmasına neden olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümuzü 'yok sayarak' yapılan bu davranış, 'Aileler bize gelip çocuklarını Trabzonspor'a vermek istediler' şeklinde açıklanacak kadar basit değildir. Trabzonspor, Türk futbolunun belki de sonunu hazırlayacak çok tehlikeli bir yol açmış ve öz kaynak sistemi dibine dinamit koymuştur. Üzerine basa basa belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren, cebine 15-20 milyon TL koyacak bir çılgının, yıllarca emek verilen gençleri birer birer satın alamayacağının garantisini kimse veremez. Bugün biz, evlatlarımızı kaybetmenin tarif edilemez üzüntüsünü yaşıyoruz. Yarın belki aynı sonla Trabzonspor veya bir başkası karşılaşacak. Çocukken 'komşunun bahçesinden meyve çalmak' kadar masum sayılamayacak bu tarz davranışları bırakmalı, çocuklarımıza örnek olacak etik değerlerimizi yeniden hatırlamalı ve Türk futbolunda yeni bir dönemi el birliğiyle başlatmalıyız" açıklamasını yaptı.



Trabzonspor'dan cevap gecikmedi



Trabzonspor kulübü ise, Altınordu'nun oyuncuları hakkında yaptığı açıklamaya şu cevabı verdi:



"Öncelikle, hem Trabzonsporumuz hem de Türk futbolu için gelecek vaat eden bu gençleri şimdiye dek yetiştiren Altınordu Kulübü başta olmak üzere oyuncuların daha önce futbol oynadıkları tüm kulüplere ve ailelerine emekleri için teşekkür ederiz.



Bugün sabah saatlerinde Altınordu Kulübü'nün resmi sitesinde yayınlanan açıklamayı ise büyük bir hayretle okuduğumuzu belirtmek isteriz. Kendi kulüplerinde yaşanan işleyiş sorunları nedeniyle futbolcularıyla profesyonel sözleşme imzalamaktan imtina edenler, transferler gerçekleştikten sonra talihsiz bir açıklama yaparak, kulübümüze yönelik yakışıksız ifadeler kullanmışlardır. Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki; genç futbolcuların kulübümüzle sözleşme imzalamasını 'sonun başlangıcı' olarak göstermek, ilgili futbolcuların kariyerlerinde yaşayacakları yükselişi 'vahim bir tablo' şeklinde yansıtmak kimsenin haddine değildir. Bunun yanında yaşanan süreci 'komşunun bahçesinden meyve çalma' ifadesi ile ilişkilendirerek Trabzonspor gibi köklü bir camiaya 'leke' bulaştırmaya çalışmanın sporun ahlaki değerleriyle bağdaşmadığı da açık ve nettir.



Söz konusu gençlerin kariyerlerini örseleyecek bu minvaldeki açıklamaların, futbol altyapısı ve gençlerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir misyon üstlenmiş Altınordu Kulübü tarafından yapılması ve üstelik bu açıklamanın Trabzonspor gibi altyapıya verdiği önemle Türk futbolunun senelerdir saygısını kazanmış örnek bir kulübe karşı yapılmış olması olayın talihsizliğini çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır.



Son söz olarak; transfer sürecindeki tüm işlemlerin yasal ve ahlaki çerçeveler içinde yapıldığını futbol kamuoyuna bir defa daha hatırlatır; Türkiye Futbol Federasyonu talimatları uyarınca başta Altınordu Kulübü olmak üzere iki futbolcumuzun yetişmesine katkıda bulunan tüm kulüplere gerekli yetiştirme bedellerinin ödeneceğini belirtmek isteriz." - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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