Altınordu'ya U12 İzmir Cup 2019 Övgüsü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, İzmir'de düzenlenen 6. Uluslararası U12 İzmir Cup organizasyonu nedeniyle Altınordu Futbol Kulübünü tebrik etti.

Altınordu'dan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Erzik, doğru yolda yürüyen Altınordu'yu bir kez daha gönülden tebrik ettiğini, U12 İzmir Cup'ın her geçen gün büyüdüğünü ve evrensel hale geldiğini belirterek, "Turnuvanın tüm dünyayı kapsayacak hale getirilmesi ülkemiz açısından büyük değer taşıyor." görüşlerini iletti.



TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da Altınordu'nun güzel bir sistem kurduğunu, U12 İzmir Cup'un da bu sistemin bir ürünü olduğunu, İzmir'de çocuklarla el ele vermekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.



Yardımcı, "U12 İzmir Cup her açıdan örnek bir turnuva. Sadece bugün gördüklerim bile ülkemiz sporu adına bizlere umut, cesaret ve güven veriyor." ifadelerini kullandı.



"Yerimizi şimdiden ayırtıyoruz"



Turnuvada şampiyon olan Manchester City takımının antrenörü Adam James Temple ise ikinci kez katıldıkları turnuvayı her açıdan eksiksiz ve müthiş bir atmosfer olarak tanımladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:



"Adeta bir futbol karnavalı yaşadık. Şimdiden 2020 yılındaki U12 İzmir Cup'taki yerimizi ayırtıyoruz. İnanıyorum ki bu turnuva, kısa sürede bizim gibi birçok kulübün yıllık program listesinin ilk sırasına girecektir."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

