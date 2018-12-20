Son Dakika Haberleri: Altınordu'ya Yeni Cenaze Hizmetleri Binası

Altınordu'ya Yeni Cenaze Hizmetleri Binası

13 saat önce

Altınordu'ya yeni cenaze hizmetleri binasıORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu ilçesinde yapımı sürdürülen Cenaze Hizmetleri Binasında incelemelerde bulundu.

Altınordu'ya yeni cenaze hizmetleri binası

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu ilçesinde yapımı sürdürülen Cenaze Hizmetleri Binasında incelemelerde bulundu.
İçerisinde toplam 6 gasilhanenin yanı sıra birçok biriminde yer alacağı yeni Cenaze Hizmet Binası ile cenaze hizmetlerinin daha üst seviye taşınacağını söyleyen Başkan Tekintaş, "Uzun süre hizmet verebilecek bu mekanı inşallah yakın bir sürede hizmete sunacağız" dedi.
Cenaze Hizmetleri Binasının, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi gereken önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade eden Başkan Tekintaş, "İlimizde cenaze hizmetleri şu ana kadar iyi bir şekilde sürdürüldü. Halkımızın da bu noktada memnuniyeti var ancak hizmet verdiğimiz mekanların da buna uygun olması gerekiyor. İçerisinde bay ve bayan cenazeleri için ayrı ayrı 3'er adet gasilhanenin bulunduğu ve aynı anda 9 cenazenin tutulabileceği morgun da yer aldığı bina tamamlanmak üzere. Taziye odaları, mescitleri, dinlenme ve çalışma odalarıyla güzel bir mekan ortaya çıkıyor. Uzun süre hizmet verebilecek bu mekanı inşallah yakın bir sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Cenaze hizmetleri yeni binayla daha modern bir yapıya kavuşmuş olacak. Vatandaşımızın bu alanda memnuniyetini belirttiği cenaze hizmetlerini daha üst seviyeye taşıma gayretiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu güzel mekanın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Altınordu ilçesinde inşası sürdürülen toplam 3 bin 132 metrekarelik arsa alanı ve bin 205 metrekare de inşaat alanına sahip Cenaze Hizmetleri Binası Projesi'nde 6 adet gasilhane, taziye odası, morglar, idari birimler ve toplantı odası yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:51 Kaynak: İHA

Engin Tekintaş, Ordu, Altınordu, Yerel
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