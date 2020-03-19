Altınordu'ya zorlu takvim - Son Dakika
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Altınordu'ya zorlu takvim

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de düşme hattının 7 puan üzerinde 14'üncü sırada yer alan Altınordu, son 6 haftada oynayacağı karşılaşmaların 4'üne deplasmanda çıkacak.

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TFF 1'inci Lig'de düşme hattının 7 puan üzerinde 14'üncü sırada yer alan Altınordu, son 6 haftada oynayacağı karşılaşmaların 4'üne deplasmanda çıkacak. Bu sezon dış sahada sadece 1 kez galip gelen kırmızı-lacivertliler, ligin son bölümünde bu istatistiğini düzelterek korkulu rüya görmemeye çalışacak. Cumartesi günü düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Boluspor'a konuk olacak İzmir temsilcisi bir sonraki hafta evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak. Daha sonra üst üste oynayacağı iki deplasman maçında önce düşme hattında yer alan Adanaspor'la sonra şampiyonluk yarışındaki Bursaspor'la kozlarını paylaşacak Altınordu, son 2 haftada Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) karşı karşıya gelecek. Bu hafta karşılaşacakları Boluspor'un son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçtiğini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz can derdinde, ancak bizim de 3 puandan başka düşüncemiz yok" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:33 Kaynak: DHA

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