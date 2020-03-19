Altınordu'ya zorlu takvim - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'ya zorlu takvim - Son Dakika Spor

Altınordu'ya zorlu takvim

6 saat önce

Bu sezon dış sahada sadece 1 kez galip gelen kırmızı-lacivertliler, ligin son bölümünde bu istatistiğini düzelterek korkulu rüya görmemeye çalışacak.

Altınordu'ya zorlu takvim, System.String[]

Bu sezon dış sahada sadece 1 kez galip gelen kırmızı-lacivertliler, ligin son bölümünde bu istatistiğini düzelterek korkulu rüya görmemeye çalışacak.

Cumartesi günü düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Boluspora konuk olacak İzmir temsilcisi bir sonraki hafta evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Daha sonra üst üste oynayacağı iki deplasman maçında önce düşme hattında yer alan Adanasporla sonra şampiyonluk yarışındaki Bursasporla kozlarını paylaşacak Altınordu, son 2 haftada Giresunspor ve Ekol Göz Menemensporla (D) karşı karşıya gelecek.

Bu hafta karşılaşacakları Bolusporun son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçtiğini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Rakibimiz can derdinde, ancak bizim de 3 puandan başka düşüncemiz yok dedi.

Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:53 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz Glasgow Rangerslı taraftarlar, Caleb Ekuban'ın transfer edilmesini istemiyor
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti         
11:32
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum         
10:16
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi         
23:47
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 19:44:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'ya zorlu takvim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]