Altınordu, yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak

Son 10 müsabakada yenilmeyen ve 24 puan toplayan Altınordu, haftaya 52 puan ve averajla 5. sırada girdi.

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