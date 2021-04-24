Altınordu, yarın TFF 1. Lig lideri Giresunspor'u konuk edecek

TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Altınordu, yarın lider GZT Giresunspor'la İzmir'de karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Altınordu, yarın lider GZT Giresunspor'la İzmir'de karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Ligde son 3 haftada sadece 1 puan alabilen Altınordu, son 3 hafta öncesinde 53 puanla 6. sırada yer alıyor. En yakın rakibi Ankara Keçiörengücü'nün 4 puan önünde bulunan Altınordu, kalan 3 haftada bu farkı korumak için mücadele edecek. Ligde 63 puanla lider durumda bulunan Giresunspor, takipçileri Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor'un 2 puan önünde yer alıyor. Ligin ilk yarısında Giresunspor, Altınordu'yu 2-0 yenmişti.

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