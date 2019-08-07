Altınordu yeni sezon forması
1 saat önce
Spor Toto 1.lig ekiplerinden Altınordu yeni sezon giyeceği formayı H''er ilmeği efsaneyi anlatır, 1923'ten sonsuzluğa...'' temasıyla tanıttı.
Spor
Toto 1.lig ekiplerinden Altınordu
yeni sezon giyeceği formayı H"er ilmeği efsaneyi anlatır, 1923'ten sonsuzluğa..." temasıyla tanıttı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55
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