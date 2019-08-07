Son Dakika Haberleri: Altınordu yeni sezon forması
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Altınordu yeni sezon forması

1 saat önce

Spor Toto 1.lig ekiplerinden Altınordu yeni sezon giyeceği formayı H''er ilmeği efsaneyi anlatır, 1923'ten sonsuzluğa...'' temasıyla tanıttı.

Spor Toto 1.lig ekiplerinden Altınordu yeni sezon giyeceği formayı H"er ilmeği efsaneyi anlatır, 1923'ten sonsuzluğa..." temasıyla tanıttı.
Altınordu, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55 
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