Altınordu yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde saat 18.00'de gerçekleşecek ilk antrenmana kırmızı-lacivertliler geniş kadrosuyla start verecek. İzmir temsilcisi 13 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi net kadrosunu belirleyecek.

Geçen sezonki takımdan 7 oyuncusuyla yollarını ayırıp, en az 3 oyuncusunu daha satmayı planlayan Altınordu, dış transferde sadece İstanbulspor'dan Ali Dere ile anlaştı. Kırmızı-lacivertliler altyapıdan A takıma takviyeler yapacak. Kamp için tesisleri dışında başka bir yere gitmeyi planlamayan Altınordu hazırlık maçları oynamak için günü birlik seyahatler gerçekleştirecek.