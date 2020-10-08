Altınordu yeni yıldız adayı Yiğit Emre ile uzatıyor - Son Dakika

Altınordu yeni yıldız adayı Yiğit Emre ile uzatıyor

08.10.2020 13:12
Altınordu yeni yıldız adayı Yiğit Emre ile uzatıyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'in yetiştirici kulübü Altınordu, altyapıdan çıkıp geçen sezon profesyonel sözleşme imzalayan Yiğit Emre Çeltik'le nikah tazelemeye hazırlanıyor.

TFF 1'inci Lig'in yetiştirici kulübü Altınordu, altyapıdan çıkıp geçen sezon profesyonel sözleşme imzalayan Yiğit Emre Çeltik'le nikah tazelemeye hazırlanıyor. Kırmızı-lacivertlilerin sol kanatta görev yapan 17 yaşındaki oyuncunun 2022'de bitecek mukavelesini 1 yıl daha uzatacağı öğrenildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, "Yıldız adayı" olarak yorumladığı Emre, son olarak İngiliz gazetesi The Guardian tarafından dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç oyuncudan biri olarak gösterildi. Listede Emre'nin yanı sıra geçen hafta Altınordu'dan Medipol Başakşehir'e 2.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Ravil Tagir de yer aldı.

Alt yaş gruplarında 30 kez milli formayı terleten Yiğit Emre Çeltik için The Guardian'da yapılan yorumda, "Altınordu yetenek üretmeye devam ediyor. Türk futbolunun en değerli iki futbolcusu Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, bu kulübün gençlik sisteminden mezun. Yiğit Emre Çeltik, sol kanat oyuncusu Eden Hazard'a benzer bir tarzda oynuyor ve bu sezon yeteneklerini sergileme şansı bulacak gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.Geçen sezon A takımda sadece ligin son haftasındaki Menemenspor maçında görev alan Emre, bu sezon Menmenspor'a karşı uzatmada, Bursaspor önünde 85'inci dakikada oyuna girdi.

Altınordu yeni yıldız adayı Yiğit Emre ile uzatıyor
Altınordu yeni yıldız adayı Yiğit Emre ile uzatıyor
Altınordu yeni yıldız adayı Yiğit Emre ile uzatıyor
Altınordu yeni yıldız adayı Yiğit Emre ile uzatıyor
Altınordu yeni yıldız adayı Yiğit Emre ile uzatıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Evlilik, Çeltik, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu yeni yıldız adayı Yiğit Emre ile uzatıyor - Son Dakika Spor

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