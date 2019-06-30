Son Dakika Haberleri: Altınordu, Yiğit Emre Çeltik'le profesyonel sözleşme imzaladı
Son Dakika Spor Haber

Altınordu, Yiğit Emre Çeltik'le profesyonel sözleşme imzaladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik'le üç yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu, Yiğit Emre Çeltik'le profesyonel sözleşme imzaladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik'le üç yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre daha önce Altınordu Futbol Akademisinden (ALFA) Burak İnce ve Ravil Tagir ile üçer yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda 16 yaşındaki Yiğit Emre Çeltik'e de imza attırdı.
Yiğit Emre'nin babası Fikret Çeltik, oğlunun kariyer planının Altınordu'ya ve kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'a ait olduğunu belirterek "Yetiştiricilik sadece futbolda değil, her meslekte çok zor ve önemli. Bunun değerinin bilinmesi gerekir. Yapılan, parayla pulla ölçülemeyecek bir iştir ve biz de saygımızı ancak böyle gösterebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
Çeltik ailesine teşekkür eden Seyit Mehmet Özkan da akademiden çıkan her genci, armaya olan borcunu ödedikten sonra en iyi liglerde görmek istediklerini, kariyer planlamalarını da buna göre yaptıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:33 Kaynak: AA
Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Çeltik, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Edin Visca için Roco ve Orkan'ı takasta kullanacak Palmeiras CEO'su, Lucas Lima için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını açıkladı! Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe için gemileri yaktı: Bırakın gideyim Caner Erkin'in Asena Atalay'a vereceği 3 bin TL nafakanın nedeni ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 15:23:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu, Yiğit Emre Çeltik'le profesyonel sözleşme imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]