Altınordu, Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı

Altınordu, defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Altınordu, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı. İzmir ekibi, 1.95 boyundaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 09:37 - Kaynak: İHA
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