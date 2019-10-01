Son Dakika Haberleri: Altınordu yine kötü başladı
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Altınordu yine kötü başladı

59 dakika önce

TFF 1. Lig'de üst üste 6. sezonunu geçiren Altınordu, bu yıl da lige kötü başlangıç yapma geleneğini sürdürdü.

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TFF 1. Lig'de üst üste 6. sezonunu geçiren Altınordu, bu yıl da lige kötü başlangıç yapma geleneğini sürdürdü. Evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalarak 6. haftayı 5 puanla 14. sırada geçiren İzmir temsilcisi, son 6 yılda sadece 1 kez sezona iddialı giriş yapabildi. İlk 6 haftalık periyotlarda 2014-15 sezonunda 5 puan, 2015-16 ve 2016-17'de 6 puan, geçen sezon ve bu yıl da 5 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, sadece 2017-18'de 10 puanı hanesine yazdırdı. Genellikle lige istediği gibi başlayamayan Altınordu, daha sonra çıkışa geçmesine rağmen Play-Off hedefini 4 kez kıl payı kaçırdı.

Sezon başı yaşanan sakatlıklar ve kadronun genç olması nedeniyle lige istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Adana Demirspor karşılaşması berabere bitirdiğimiz bir maç oldu ama bence ikinci yarıdaki oyun bizim önümüzdeki haftalara çok daha moralli bakmamızı sağlayacak. Oyuncularımız hazır duruma geldiğinde çok güçlü bir takım olacağımızı gördük. Çünkü her yıl bunları yaşıyoruz. Takım olgusunu oluşturduktan sonra çıkışımız başlıyor. Beraberlik puan kaybı gibi görünüyor ama takımım için muhteşem bir geri dönüştü. Pas kalitemizi artırıp galibiyet serileri yakalayacağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altınordu, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:23 Kaynak: DHA
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