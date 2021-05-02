Altınordu yine son haftaya bıraktı

TFF 1'inci Lig'de evinde Tuzlaspor'u 3-2 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran ve normal sezonun son haftasına 57 puanla 6'ncı sırada giren Altınordu, ligdeki 7'nci sezonunda Play-Off umudunu 5'inci kez son haftaya bıraktı. 2014-15 sezonunu Play-Off hattının 1 puan gerisinde 7'nci sırada bitiren İzmir ekibi, 2016-17'de bu kez üçlü averajla yine 7'nci basamakta yer aldı. 2017-18'de bir kez daha üçlü averaj kurbanı olarak ilk 6'yı ıskalayan Altınordu, 2018-19'da Play-Off biletini 1 puanla kaçırarak büyük üzüntü yaşadı.

Bu sezon son 6 haftaya çok avantajlı girdiklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İlk 2 şansımız vardı. Kaybettiğimiz puanlar ister istemez bizi ilk 2'den uzaklaştırdı ve Play-Off sınırında tuttu. Şu an ilk 6 için avantajlı durumdayız. Son maçı kazandığımız takdirde bunun Play-Off ile sonuçlanacağını biliyoruz. Sonuçta son hafta kazanmamız gerekiyor. İyi dinlenip Balıkesirspor maçıyla da Play-Off'ta olmayı hedefliyoruz" dedi.

Altınordu'nun ilk 6 için çekiştiği 2 puan gerisindeki takipçisi Keçiörengücü ise Bursaspor 'a konuk olacak.KAHRAMAN'DAN İLK GOL SEVİNCİ

Altınordu'nun gurbetçi stoperi Kahraman Demirtaş, 1'inci Lig kariyerinin ilk golünü kaybetti. Belçika doğumlu 27 yaşındaki savunmacı, Tuzlaspor karşısında gol perdesini açarak büyük sevinç yaşadı. Hollanda'nın FC Den Bosch takımından 2018'de transfer edilen Kahraman, ilk sezonunu kiralık olarak 2'nci Lig'de Niğde Anadolu FK'da geçirdi. Geçen sezon Altınordu'ya katılan gurbetçi defans oyuncusu bu sezon Sinan'ın sakatlanmasından sonra formayı kaptı. Kahraman, attığı golle ilk 11'deki yerini sigortaladı.