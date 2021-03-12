Altınordu yönetimine Tarkan Batgün takviyesi - Son Dakika

Altınordu yönetimine Tarkan Batgün takviyesi

12.03.2021 11:23
Altınordu yönetimine Tarkan Batgün takviyesi, System.String[]

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetimde yer alan Ali Ergöçmez ve Özgür Özgürengin'in istifa etmesinin ardından yönetime takviye yapıldı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetimde yer alan Ali Ergöçmez ve Özgür Özgürengin'in istifa etmesinin ardından yönetime takviye yapıldı. Kırmızı-lacivertlilerde Tarkan Batgün'ün Altınordu FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Temsil İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladığı duyuruldu. Altınordu'nun, "Uluslararası İletişim" dönemine geçiş yaptığı belirtilirken, Tarkan Batgün'ün uluslararası pazarlama ve satıştaki tecrübelerini scouting ve maç analiz alanındaki uzmanlığı ile birleştirdiği ifade edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Tamamen gönüllü bir misyon doğrultusunda yanında kurmuş olduğu Comparisonator ekibi ile aramızda olacak Tarkan Batgün, 26 Mayıs 1967 doğumlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi Bilgisayar programcılığı ve 1 dönem Avustralya Wollongong Üniversitesi MBA Yüksek Lisans Eğitimi de alan Batgün, Comparisonator AŞ'nin CEO'su ve kurucu ortağıdır" ifadelerine yer verildi.

ÖZKAN: "KABA İNŞAATI BİTİRDİK"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yönetime yapılan yeni takviyeyle ilgili şöyle konuştu: "Benzetme yapmak gerekirse, 35 katlı Altınordu gökdeleninin kaba inşaat işlerini bitirdik, ince inşaat işlerine başladık. Şu anda dünyada futbol ile ilgili ne kadar gelişme varsa hepsinin içindeyiz. Sımsıkı sarıldığımız 3 sloganımız var, "Çocuklarımız Geleceğimiz", "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" ve " Türkiye'nin Altınordu'su". Altınordu FK, bir Türkiye projesidir. Yüzde 100 yerlidir ve öyle kalacaktır. Altınordu, yurdumuzu futbolda dünya ölçeğinde temsil etmeye hazırlanıyor. Bunun için çok çalışıyoruz, çok araştırıyoruz, kendimizi aşmaya çalışıyoruz."

"IRKÇI YAKLAŞIM ARAMAYANIZ"

Altınordu'da hiçbir zaman T.C. vatandaşı olmayan oyuncuların forma giymeyeceğini belirten eyit Mehmet Özkan, "Bunun ardında ırkçı bir yaklaşım aramayınız. Bizim hayat amacımız bu toprakların çocukları ve gençleri. Neden bizim gençlerimizden olimpiyat şampiyonları ve takım sporlarında Avrupa ve Dünya Kupaları başarıları çıkmasın. Uluslararası İletişim dönemine geçiş yapıyoruz. Bu geçişi, 10 yıldır tanıdığım, takip ettiğim, gelişimini takdirle karşıladığım Tarkan Batgün ile birlikte yapacağız. İşimiz futbolcu yetiştiriciliği. Hedef pazarımız yurt dışı, ihracat. Yerli malı yurdun malı. Herkes onu hem kullanmalı, hem de yurt dışına satmalı. Çıkış burada" dedi.

BATGÜN: "YURTDIŞINA ÇIKARMA YAPACAĞIZ"

Tarkan Batgün, ise yeni dönemin tanıtım töreninde, "Yıllardır hizmet verdiğim global futbol dünyasına bu kez Altınordu FK kulübü yönetim ve temsil icra kurulu üyesi olarak dönmenin gururunu sadece kendim olarak değil, aynı zamanda Comparisonator A.Ş. ekibi olarak da yaşıyorum. Altınordu FK olarak bu armaya gönül verenlerle, benliğimizle, kulüp kültürümüzle yurt dışına çıkarma yapmaya hazırız. Geniş müşteri portföyümüzle Altınordu kulübümüzü tanıştırmak, global ilişkilerini daha efektif ve daha üst seviye ilişkilerle yapılandırmak mottosunu taşıyoruz. Muhteşem Altınordu kulüp yapısının özellikle ileri teknoloji ile yaptığı işleri uluslararası bir sosyal medya yapılandırma projesi ile hem ekip olarak hem de içimizde yer alan yerli ve yabancı yatırımcılarımızla destekleyeceğiz" diye konuştu.


- İzmir
Altınordu yönetimine Tarkan Batgün takviyesi
Altınordu yönetimine Tarkan Batgün takviyesi
Altınordu yönetimine Tarkan Batgün takviyesi
Altınordu yönetimine Tarkan Batgün takviyesi
Altınordu yönetimine Tarkan Batgün takviyesi
Altınordu yönetimine Tarkan Batgün takviyesi

Spor Toto, Altınordu, İstifa, Tarkan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu yönetimine Tarkan Batgün takviyesi - Son Dakika Spor


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