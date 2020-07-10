Altınordu'yu rahatlatan haberler

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçından 1 puan çıkarması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın kümede kalışını resmen ilan edecek Altınordu, rakibinin son haftaya tatil havasında girmesiyle rahatladı. Ligde düşme ya da çıkma gibi bir amacı bulunmayan 10'uncu sıradaki Giresunspor'da maç başı ücretle oynayan 6 futbolcuya ödeme yapmak istemeyen yönetim bu oyunculara izin verdi. Karadeniz ekibinin iddiasız kalması nedeniyle Ahmet Kesim, Ahmet İlhan Özek, Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan takımdan ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda ayrıca bitime 2 hafta kala izne çıkmayı talep eden teknik direktör Hakan Kutlu ile de yollar ayrıldı. İzmir temsilcisi prestij mücadelesindeki rakibini yenerek son hafta öncesi tamamen rahatlamak istiyor.