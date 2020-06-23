Altınordu'yu rahatlatan sonuçlar
TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Boluspor'la 0-0 berabere kalarak rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Altınordu, düşme hattındaki 3 takımın haftayı puansız kapatmasıyla iyice rahatladı.
TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Boluspor'la 0-0 berabere kalarak rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Altınordu, düşme hattındaki 3 takımın haftayı puansız kapatmasıyla iyice rahatladı.
Ligin dibine demir atan Eskişehirspor, 17'nci sıradaki Adanaspor ve bir basamak üzerindeki Osmanlıspor rakiplerine yenilerek yerinde sayarken, Altınordu ateş hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkarmış oldu. Son 5 haftada korkulu rüya görmek istemeyen İzmir temsilcisi, rakiplerinin aldığı sonuçlarla çifte sevinç yaşadı.Ligde cuma günü 10'uncu sıradaki Keçiörengücü'nü konuk edecek Altınordu daha sonra üst üste iki deplasmanda Adanaspor ve Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. Kırmızı-lacivertliler, son 2 haftada ise Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) kozlarını paylaşacak. Altınordu'da adale çekmesi nedeniyle son anda Boluspor maçı kadrosundan çıkarılan sağ bek Kerim ile stoper Kahraman'ın durumları netlik kazanmadı. İki oyuncunun sakatlığıyla sıkıntı yaşayan teknik heyet, stoper Yusuf'un sarı kart cezasının sona ermesiyle bir nebze de olsa rahatladı.
- İzmir
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:25 Kaynak: DHA
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