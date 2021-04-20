Altınordu'yu sakatlıklar vurdu

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı Ankara Keçiörengücü (D) ve Adana Demirspor mağlubiyetlerinin ardından deplasmanda düşme hattındaki Akhisarspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, son haftalarda takımda yaşanan sakatlıkların etkisiyle puan kayıpları yaşadı.

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı Ankara Keçiörengücü (D) ve Adana Demirspor mağlubiyetlerinin ardından deplasmanda düşme hattındaki Akhisarspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, son haftalarda takımda yaşanan sakatlıkların etkisiyle puan kayıpları yaşadı. İzmir ekibinde savunmanın bel kemiği kaptan Sinan'ın yanı sıra stoper Yusuf Can, sol bek Ufuk, sağ kanat Şeref ve forvet Ahmet Dereli, Akhisar deplasmanında forma giyemedi. Rakibi karşısında 5 eksikle mücadele eden İzmir temsilcisi öne geçtiği maçta skor avantajını koruyamadı. Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri süren Sinan, Şeref ve Ahmet Dereli pazar günü lider Giresunspor'a karşı görev yapamayacak. Ufuk ve Yusufcan'ın durumları hafta içinde netlik kazanacak. Sezonun ilk yarısında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilen Altınordu, güçlü rakibini yenerek ilk 6'daki yerini korumayı hedefliyor.



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