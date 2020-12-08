Altınordu zor virajda

TFF 1'nci Lig'de 3 maçlık galibiyet, 6 maçlık yenilmezlik serisi evinde Ankara Keçiörengücü karşısında son bulurken, liderlik koltuğundaki yerini de rakibine kaptırıp ikinci sıraya gerileyen Altınordu, yarın üçüncü basamaktaki Adana Demirspor'un konuğu olacak. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Hakem Turgut Doman'ın düdük çalacağı 90 dakikayı TRT Spor ekranlara getirecek.

Altınordu'da sakatlıkları süren Emre Nefiz ve Yiğit Emre forma giymeyecek. İzmir ekibi bu sezon ligde 11 maçta 23 puanla direkt Süper Lig hattında yer alırken, Adana temsilcisi 10 karşılaşmada 21 puanı hanesine yazdırıp Altınordu'nun ensesine yapıştı. Kırmızı-lacivertli ekibin teknik patronu Hüseyin Eroğlu, Keçiörengücü'ne kaybederek büyük bir avantajı kaçırdıklarını dile getirerek, "Zirve yarışındaki rakiplerimizden Adana Demirspor önünde kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.