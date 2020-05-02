Altınordulu Burak'ın hayali Messi olmak

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da bu sezon altyapıdan A takıma çıkan 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi örnek aldığını söyledi. Altınordu'nun 2015 yılında eski A takım oyuncuları Ozan Sol ve Mertan Caner Öztürk karşılığında, henüz 11 yaşındayken Manisaspor altyapısından takas yoluyla transfer ettiği Burak iddialı açıklamalar yaptı. Genç yıldız adayı, "Çok eksiğim olduğunu biliyorum. Öncelikli olarak daha kuvvetli olmaya ihtiyacım var. Messi gibi güçlü, Messi gibi hızlı, Messi gibi zeki olabilmek en büyük hayalim" dedi. Altınordu Futbol Akademisi'de Avrupa'nın en iyi turnuvalarında ödül aldığını, A takıma yükselip 1. Lig'de gol attığını ifade eden Burak İnce, "Bunları önce hayallerimde, sonra gerçekte başardım. Altınordu armasına borcumu ödeyeceğim. Ardından Premier Lig hedefim var. Bir gün mutlaka Barcelona forması giyeceğime de inanıyorum. 11 yaşında Manisa'dayken hayalindeki bir çok şeyi başaran çocuk, bugün de Barcelona hayalleri kuruyor. Çünkü her şey hayal etmekle başlar" yorumu yaptı.

25 kez milli formayı terleten Burak, MTU Hallen Cup ve Starway gibi uluslararası turnuvalarda "En Değerli Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü.