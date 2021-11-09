Üye Girişi
SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı - Son Dakika

SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı

09.11.2021 18:09

Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladıMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 17 yaşındaki yıldız adayı Burak İnce, daha önce prensip anlaşmasına varılan Almanya kulübü Arminia Bielefeld'e resmen transfer oldu.

Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 17 yaşındaki yıldız adayı Burak İnce, daha önce prensip anlaşmasına varılan Almanya kulübü Arminia Bielefeld'e resmen transfer oldu. İzmir temsilcisi, 2016 yılında 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Freiburg'a gönderdiği milli stoper Çağlar Söyüncü'den sonra Bundesliga'ya ikinci kez oyuncu satışı gerçekleştirerek yeni bir ilke imza attı. Arminia Bielefeld CEO'su Samir Arabi, Burak İnce ve menajeri Murat Korkmaz kulübün stadı Bielefelder Alm'de bir araya gelerek 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Alman ekibi sözleşme şartlarının gizli tutulmasını isterken, Altınordu'nun bu transferden 2 milyon Euro bonservis geliri elde edip, oyuncunun bir sonraki transferin de en az yüzde 20 pay alacağı gelen haberler arasında. 1'inci Lig'de 2019-20 sezonundan bu yana görev alan Burak, ilk sezonunda 21 maçta 2 gol atarken, geçen sezon 28 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri sarstı. Genç krampon kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 11 maçta 1 asist yaptı. FIFA kuralları gereği 18 yaşına gireceği ocak ayında yurtdışında forma giyebilecek Burak İnce, devre arasında yuvadan uçacak.

ALTINORDU'YA TEŞEKKÜR

Armina Bielefeld Kulübü CEO'su Samir Arabi, transfer sürecinin ardından yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun gelecek yıldızları arasında yer alan Burak İnce'yi kadromuza kattık. Ocak 2022 sonundan sonra Burak İnce 18 yaşına girecek ve Bielefeld'e transferi resmen gerçekleşecek. Genç oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladık" dedi.

Burak İnce'nin Avrupa'dan birçok transfer teklifi almasına rağmen kendi gelişimi için Armina Bielefeld'i tercih ettiğini belirten Arabi, "Burak bizi tercih ettiği için çok mutluyuz. İlk kez Türkiye dışında futbol oynayacak. Ocak ayı sonunda sakin bir şekilde buraya gelip takıma adaptasyon süresine başlayabilir. Altınordu Futbol Akademisi, Türkiye'nin en iyilerinden birisi. Altınordu, Türk futboluna ve Avrupa Futbolu'na birçok yetiştirerek iyiler arasında yer aldığını herkese gösterdi" diye konuştu.

BURAK İNCE'DEN İLK AÇIKLAMA

Armina Bielefeld'e transferi gerçekleşen Burak İnce de yaptığı ilk açıklamada, "Benim adım Burak İnce. Arminia Bielefeld'e transfer olduğum için çok mutluyum" dedi. Genç oyuncu kulüp televizyonuna da "Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim" açıklamasında bulundu.

MANİSASPOR'DA KEŞFEDİLDİ

Altınordu, Burak İnce'yi henüz 11 yaşındayken Manisaspor altyapısından kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, o dönem A takım forması giyen Ozan Sol ve Mertan Caner Öztürk'ü siyah-beyazlı kulübe gönderip, Manisa altyapısından 2015 yılında Burak'ı kadrosuna dahil etmişti. Alt yaş gruplarında pek çok kez ay-yıldızlı formayı terleten sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu son olarak Ümit Milli Takım'da görev aldı. 15 yaşındayken attığı golle 1'inci Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını elinde bulunduran Burak İnce, Almanya'da düzenlenen MTU Hallen Cup'ta 2018'de "Gol Kralı" ve "En İyi Oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü. Genç futbolcu, Arjantili yıldız Lionel Messi'yi kendisine örnek aldığını belirtiyor.

SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı
SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı
SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı
SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı
SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı
SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı
SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı
SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı
SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı
SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı
SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı

Altınordu, Spor Toto, Almanya, Arminia, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okulda kalorifer borusuna asılı olarak bulunan öğretmenin Denizlispor'un eski futbolcusu olduğu öğrenildi 18:50 Okulda kalorifer borusuna asılı olarak bulunan öğretmenin Denizlispor'un eski futbolcusu olduğu öğrenildi Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsüne ulaşıldı 18:24 Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsüne ulaşıldı Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde 18:02 Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor 17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler 17:36 Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var 17:19 Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var
Eda Ece, sosyal medya hesabından 16:10 Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok 15:09 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok

Son Dakika Haberleri
18:59 Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı
18:50 Okulda kalorifer borusuna asılı olarak bulunan öğretmenin Denizlispor'un eski futbolcusu olduğu öğrenildi
18:24 Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler
18:23 Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsüne ulaşıldı
18:05 Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı
18:02 Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde
17:53 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı
17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor
17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
17:31 Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi
Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı         
19:00
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı         
18:05
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız         
17:38
Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi         
17:32
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var         
16:41
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı! Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı!         
07:43
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 19:03:07. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Altınordulu Burak İnce, Arminia Bielefeld'le imzaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement