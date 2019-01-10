Son Dakika Haberleri: Altınordulu Erce'ye Çifte Kanca

Altınordulu Erce'ye Çifte Kanca

52 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de orta saha oyuncusu Alican Özfesli'yi 1 milyon Euro'ya Medipol Başakşehir'e satarak kasasını dolduran Altınordu'da kaleci Erce Kardeşler'in de yuvadan uçabileceği öğrenildi.

Altınordulu Erce'ye Çifte Kanca, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de orta saha oyuncusu Alican Özfesli'yi 1 milyon Euro'ya Medipol Başakşehir'e satarak kasasını dolduran Altınordu'da kaleci Erce Kardeşler'in de yuvadan uçabileceği öğrenildi. 

Sezon başında Belçika ekibi Standard Liege'nin talip olduğu Erce ile şimdi de Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği bildirildi. Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin'le, Trabzonspor'un ise Onur Kıvrak'la yollarını ayırmalarının ardından arayışa geçtikleri ve son dönemde dikkat çeken kaleci Erce için nabız yokladıkları kaydedildi.

Kırmızı-lacivertli yönetim 24 yaşındaki file bekçisi için 1.5 milyon Euro bonservis ücreti belirledi. Altınordu, oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 30 pay talep edecek. Sezonun ilk yarısında oynanan 17 maçın tamamında 90'ar dakika görev alan Erce, kalesinde 12 gol görerek başarılı bir performansa imza attı. Altınordu, ligde 10'ar gol giyen Gençlerbirliği ve Hatayspor'un ardından en az gol yiyen takım olmayı başardı. Erce'nin İzmir temsilcisiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:09 Kaynak: DHA

Alican Özfesli, Altınordu, Spor
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