Altınordulu futbolcu Kahraman Demirtaş tesislerden çıkmıyor

Kahraman Demirtaş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, salgın boyunca sosyal izolasyonunu Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde sağladığını bildirdi.









Koronavirüs dönemi global bir kriz gibi görünse de futbolcuların bunu fırsata çevirebileceğini ifade eden Demirtaş, "Her zamankinden daha fazla çalışıyor ve ilk düdük çaldığında hazır olmak istiyoruz. Futbolu o kadar çok özledim ki bunu anlatmak imkansız. Salgın sona erdiğinde bambaşka bir Kahmaran Demirtaş olacağım" ifadelerini kullandı.



Genç oyuncu, Hollanda'dan sonra Türk futboluna adapte olmasında Niğde Anadolu'da kiralık oynadığı dönemin etkili olduğunu da sözlerine ekledi.



