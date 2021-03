Altınordulu futbolcu Oğulcan Ülgün: "Şenol Güneş'in sözleri beni çok gururlandırdı"

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun orta sahadaki önemli isimlerinden Oğulcan Ülgün, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hakkında söylediği sözlerin kendisini gururlandırdığını belirtti.

Oğulcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Takımla ilgili hedeflerini ve kariyer planını anlattı.

22 yaşındaki futbolcu Şenol Güneş'in İzmir'e yaptığı bir ziyarette, "Oğulcan takip ettiğimiz oyunculardan biri, sürekli gelişim içerisinde. Türk futboluna ve milli takıma uzun süre hizmet edecektir." sözlerinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Şenol Güneş'in kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Oğulcan, "A Milli Takımı'mızın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hakkımdaki sözleri beni çok gururlandırdı. A Milli Takım forması giymek her genç futbolcunun hayalidir. Çocukken mahallede milli takım formasını giyerdim, Tugay Kerimoğlu'nun, İlhan Mansız'ın gol sevincini yapardım. İnşallah hayallerim doğrultusunda yakın bir zamanda A Milli Takım'da forma giymek isterim. Ümit Milli Takım'da da oynadım, Tolunay hoca bana şans verdi, bana güvendi. Ona da çok teşekkür ederim, bana güvendiği ve Ümit Milli Takım kadrosuna layık gördüğü için." değerlendirmesinde bulundu.

"Altınordu formasıyla 100 maça çıkacak olmak beni çok onurlandırıyor"

Altınordu'da oluşan aile ortamının bu sene kendilerini başarıya taşıyacağına inandığının altını çizen Oğulcan Ülgün, "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Play-off oynamak ya da ilk ikiden çıkmak. Bunun için çabalıyoruz. Burada bir aile ortamı oluştu, bu sene gerçekten bir takım olduk. Bunun da başarıyı getireceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

İzmir ekibinin mevcut kadrosunda Altınordu formasını en çok giyen oyuncu olan Oğulcan, 100. maç heyecanını da yaşamaya başladığını söyledi. İzmir ekibi ile TFF 1. Lig'de 92 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkan ve 100. maçına 6 maç kalan Oğulcan şöyle konuştu:

"Buraya 10 yaşımda geldim. İlk geldiğim de nasıl heyecanlıysam şu anda da içimde aynı heyecan var. Çünkü burası çok farklı, ben burada büyüdüm, burada eğitim aldım, hayatımı burada geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Hocalarımın, başkanımın bana güvenmesi çok önemli. Onların bu güveni beni de çok gururlandırıyor. Saha içinde onlar için de mücadele veriyorum. Tarif edilemez bir duygu yaşıyorum. Altınordu formasıyla çocukluğumdan beri buradayım. Altınordu formasıyla 100. maça çıkacak olmak beni çok onurlandırıyor, çok gururluyum. Hocamıza ve başkanımıza çok teşekkür ederim, bana bu forma altında şans verdikleri için."

"Süper Lig'i basamak olarak kullanacağıma eminim, oradan Avrupa'ya nasipse gideceğime inanıyorum"

Transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile de adı anılan Oğulcan, "Tabii ki kulübümün menfaatleri doğrultusunda Süper Lig'e veya Avrupa'ya transfer olmak istiyorum. Kulübümü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Süper Lig'i basamak olarak kullanacağıma eminim, oradan Avrupa'ya nasipse gideceğime inanıyorum. Avrupa'da oynamak istiyorum. Kendime yakın bulduğum ligler var, bu liglerde oynamak isterim." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, Avrupa'da forma giymek istediği lig hakkında ise, "İtalya Ligi'ni çok beğeniyorum. Tam futbol karakterime uygun bir lig. Sert bir lig, ben de sertliği çok seven bir futbolcuyum. İtalya Ligi'ni kendime çok yakın buluyorum. İspanya Ligi'ni de takip ediyorum, İspanya Ligi'nde de oynamak isterim. Orası da futboluma yatkın." yorumunu yaptı.

Altınordulu futbolcu, oyun tarzını en çok benzettiği ve beğendiği isimleri, "Birisi zaten İtalya Ligi'nde oynuyor Inter'den Brozovic. Onun analizlerini burada hocalarımla yapıyoruz. Oyun tarzımı ona yakın görüyorum. Oyun kurmada çok başarılı, aklıyla oynuyor, pas isabetine bakıyorum, onun gibi oynamaya çalışıyorum. İspanya Ligi'nde de Sergio Busquets var, Barcelona efsanesi. Ona da çok yakın buluyorum. İkisini de çok beğeniyorum. İkisi de tam istediğim liglerin oyuncusu. Onlara bakarak bir şeyler öğreniyorum. İnşallah o liglerde oynama fırsatım olursa, oralarda ben de kendimi göstermek istiyorum." sözleriyle açıkladı.

"Altınordu'da önce insanlığı öğretiyorlar"

Altınordu'nun kendisine çok önemli değerler kazandırdığını aktaran Oğulcan Ülgün şu ifadeleri kullandı:

"Altınordu'da önce insanlığı öğretiyorlar. Kardeşliği, aileyi öğretiyorlar. Ailemize sahip çıkıyoruz burada, her şeyi burada öğrendik. Rakiplerimizi ve kendimizi analiz ediyoruz. Bizi burada her anlamda çok iyi hazırlıyorlar. Her şeyden önemlisi insan olarak çok iyi hazırlıyorlar. Eğitim anlamında, İngilizce dersleri gördük, altyapı tesislerimizde hayvanlarımız var, ineklerimiz, atlarımız var. Bize burada futbolculuğun dışında önce insan olmayı öğretiyorlar. Karakterli bir futbolcu olmayı öğretiyorlar. Uzun süredir kulübümüzün uzman yöneticilerinden iletişim, sosyal medya ve kamera önünde konuşma eğitimi aldık. Bunun da faydalarını görüyoruz."

Oğulcan, Altınordu A Takımı'yla ilk golünü bu sezon Beypiliç Boluspor'a attığını hatırlatarak, "Çok mutlu olmuştum. Belki de hayatımın en güzel anıydı. İlk golümdü, tarif edemedim. Hala o golü yaşıyorum. Maçtan sonra olsun çok mutluydum. Öz güvenim çok daha fazla yerine geldim. O golden sonra hissettiklerim tarif edilemez bir duyguydu." şeklinde konuştu.