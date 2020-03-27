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Altınordulu futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da futbolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırlıklarını evlerinde sürdürüyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da futbolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırlıklarını evlerinde sürdürüyor.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, lige ara verilmesine rağmen futbolcuların antrenmanlarına evde devam ettiği belirtildi. Teknik ekibin tüm çalışmaları görüntülü takip edip, kayıt altına aldığı bildirildi.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, herkesin bu süreçte evde kalması gerektiğini belirterek, "Her şeyin en kısa sürede normale dönmesini istiyorsak alacağımız en iyi önlem evde kal çağrısına uymak." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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