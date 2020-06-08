Altınordulu gençlere İlkay Gündoğan morali

TFF 1'inci Lig'de 6 sezondur yabancı oyuncu oynatmadan mücadele edip altyapı atılımıyla son yıllarda Türkiye'nin önde gelen yetiştirici kulübü olmayı başaran Altınordu'ya bir alkış da Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'dan geldi.

İngiliz devi Manchester City'de forma giyen İlkay, verdiği bir röportajda eski Altınordulu Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra İzmir temsilcisinin bu sezon vitrine çıkardığı stoper Ravil Tagir ve orta saha oyuncusu Burak İnce'den övgüyle bahsetti. İlkay Gündoğan, Leicester City'de oynayan Çağlar'ın bu sezon Van Dijk'in ardından bu sezon Premier Lig'de en iyi performans sergileyen ikinci stoper olduğunu dile getirdi.

"Çağlar çok iyi bir çocuk. Onu seviyorum" diyen İlkay, " Futbol yeteneği, anlayışı ve karakteri de çok iyi. Hem Leicester'daki hem de Milli Takım'daki performansı iyi. İnşallah daha iyi yerlerde görürüz. Manchester City'de görmek istediğim Türk oyuncu konusunda ilk aklıma gelen Çağlar Söyüncü olur. Futbol kamuoyunun genel kanısına ben de katılıyorum. Bu sezon savunmada Van Dijk'ın ardından Premier Lig'de en iyi performansı Çağlar Söyüncü sergiledi" şeklinde konuştu.

Aslen Balıkesirli olup fırsat buldukça memleketine gelen İlkay ayrıca, "Altınordu'da potansiyeli yüksek iki futbolcu var. Burak İnce ve Ravil Tagir. Onların da gelecekte iyi işler yapabileceğine inanıyorum" dedi.