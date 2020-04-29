Altınordulu Hüsamettin'den gol sözü

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'nun devre arasında Altay'dan transfer ettiği Hüsamettin Yener, kırmızı-lacivertli forma ile sadece bir kez gol sevinci yaşadığını belirterek, "Koronavirüs salgını sonrasında gollerime devam edeceğim" dedi.

Bu sezon Altay'da gol atamayan, Altınordu'da ise Adana Demirspor önünde fileleri sarsan 25 yaşındaki futbolcu, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. 18 yılımı Altay'da geçirdikten sonra buradaki aile ortamı, yeni formama alışmamı çok kolaylaştırdı" diye konuştu.