Son Dakika Haberleri: Altınordulu iki yıldız adayı için Trabzonspor iddiası
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Altınordulu iki yıldız adayı için Trabzonspor iddiası

1 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetişen iki milli futbolcunun Trabzonspor'la anlaştığı iddia edildi.

Altınordulu iki yıldız adayı için Trabzonspor iddiası, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetişen iki milli futbolcunun Trabzonspor'la anlaştığı iddia edildi. İzmir temsilcisinde forma giyen 17 yaşındaki forvet Salih Kavrazlı ve bir süre önce kulüpten ayrılan 18 yaşındaki stoper Atakan Gündüz'ün, son dönemde genç futbolcuları vitrine çıkaran bordo-mavili kulüple el sıkıştığı ileri sürüldü. Altınordu'da amatör statüde oynayan iki yıldız adayı için Trabzonspor'un toplam 600 bin TL yetiştirme bedeli ödeyeceği belirtildi. Salih ve Atakan'ı profesyonel yapmayan Altınordu, resmi imzaların atılması halinde genç kramponlardan bonservis bedeli alamayarak önemli bir gelirden olacak. Altınordu yönetiminin iddiayı araştırdığı, transferlerin resmiyet kazanması durumunda açıklama yapmayı planladığı öğrenildi.
MİLLİ TAKIMLARDA DA GÖREV ALDILAR
Ağrı doğumlu santrfor Salih Kavrazlı, Giresun takımı Görelespor'da futbola başladı. 2015 yılından bu yana Altınordu'da top koşturan genç futbolcu U14, U15, U16 ve U17 milli takımlarında görev alırken, Ay-Yıldızlı formayla toplam 44 karşılaşmaya çıktı. Salih, son olarak Elit 17 Ligi'nde Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden Altınordu'da Türkiye şampiyonluğu yaşadı. U17 Ligi'nde geçen sezon 16 gol atan Salih, U19 Ligi'nde 8 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı. 17 yaşındaki Salih'in reşit olmaması nedeniyle 1 yıl resmi maça çıkamama riski bulunuyor. Trabzonspor'un Salih'in oynaması için Altınordu'dan muvafakatname alması gerekiyor.
Lüleburgaz doğumlu stoper Atakan Gündüz ise U14, U15, U16, U17 ve U18 milli takımlarında 39 maça çıktı. 2013 yılından itibaren Altınordu'da oynamaya başlayan Atakan'ın bir süre önce kulüpten kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:37 Kaynak: DHA
İzmir, Altınordu, Trabzonspor, Spor
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