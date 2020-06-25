Altınordulu kaleci Taha, Trabzonspor'da - Son Dakika

Altınordulu kaleci Taha, Trabzonspor'da

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Erce Kardeşler'in ardından bir kalecisi için daha Karadeniz ekibiyle el sıkıştı.

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uymamış
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Erce Kardeşler'in ardından bir kalecisi için daha Karadeniz ekibiyle el sıkıştı.

Bu sezon tecrübe kazanması için Altınordu'dan 2. Lig'deki hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanan 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına varıldı. İki kulübün şartlarda uzlaştığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi. Altınordu'nun alacağı bonservis ücreti konusunda bir açıklama yapılmazken, Taha'nın bir sonraki satışından İzmir kulübünün yüzde 30 pay alacağı kaydedildi. Trabzonspor'un sakatlık riski nedeniyle sezon bitmeden Taha'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.Futbola Sapanca Akademispor'da başlayan Muhammet Taha Tepe, Sakaryaspor altyapısında oynadıktan sonra 2014'te Altınordu altyapısına transfer oldu. Kırmızı-lacivertli kulüpte 2017'de profesyonel olan genç file bekçisi, A takımda forma şansı bulamadı. Niğde Anadolu FK formasıyla 2. Lig'de 25 maça çıkan Taha, Türkiye Kupası'nda Niğde'de oynanan Antalyaspor maçındaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. U15, U16, U17, U18 ve U19 milli takımlarında görev alan genç eldiven toplam 22 kez ay-yıldızlı formayı terletti. Altınordu, daha önce bonservis ücreti kazandığı Berke Özer (Fenerbahçe), Ozan Can Oruç (İttifak Holding Konyaspor) ve Erce Kardeşler'in ardından Süper Lig'e dördüncü kalecisini göndermiş oldu.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Karadeniz, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordulu kaleci Taha, Trabzonspor'da - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

18:21 Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak 18:07 Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu 17:48 Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara 14:31 Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti 14:08 Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi 12:18 15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı 11:53 Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı 11:28 F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti! 11:09 1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı 10:46 Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz 10:13 Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu 09:53 F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz 09:31 Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey 09:07 İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
17:52
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
17:52
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
17:42
Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uyulmamış
17:36
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
17:22
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
17:16
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 18:27:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordulu kaleci Taha, Trabzonspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]