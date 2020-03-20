Altınordulu Muhammed Konyaspor'un radarında - Son Dakika
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Altınordulu Muhammed Konyaspor'un radarında

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da orta saha oyuncu Muhammed Mert'i Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor'un takip ettiği öğrenildi.

Altınordulu Muhammed Konyaspor'un radarında, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da orta saha oyuncu Muhammed Mert'i Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor'un takip ettiği öğrenildi. Devre arasında da gurbetçi futbolcuyla ilgilenen Konyaspor'un sezon sonunda Altınordu'ya teklif sunmayı planladığı ileri sürüldü. Muhammed Mert, kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 27 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.

İkinci sezonunu geçirdiği Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun satışına, cazip bir teklif gelmesi haline onay verileceği öğrenildi. İzmir temsilcisinde liglerin ertelenmesi nedeniyle futbolculara süresiz izin verildi. Gurbetçi futbolcular Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kalmayı tercih ederken, evli oyuncular süreci aileleriyle geçirecek. Altınordu en az 1 hafta izin yapacak.

KORONA BİLGİLENDİRMESİ

Altınordu Sporcu Beden Sağlığı Bölüm Direktörü Dr. Raşit Şimşek, COVID-19 (Koronavirüs) hakkında teknik heyet ve A takım oyuncularına bilgilendirmede bulunuldu. Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde yapılan bilgilendirme ve tavsiyeler ışığında Şimşek, virüsten korunmanın en iyi yolunun temizliğe önem vermek olduğunu belirtti. Koronavirüsten uzak durmak ve korunmak için alınması gereken tedbirlerin hayati önem taşıdığını ifade eden Dr. Şimşek, "Sosyal izolasyon hastalığın yayılım hızında büyük bir düşüşe neden oluyor" dedi.


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:19 Kaynak: DHA

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