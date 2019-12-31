Altınordulu Ravil, Avrupa devlerinin göz hapsinde - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordulu Ravil, Avrupa devlerinin göz hapsinde - Son Dakika Spor

Altınordulu Ravil, Avrupa devlerinin göz hapsinde

6 saat önce

Kazak asıllı Türk futbolcuyu sezon başından bu yana İtalyan ekibi Juventus'un yanı sıra Manchester United, Chelsea, Manchester City, Norwich City gibi İngiliz kulüplerinin scout ekiplerine izlettirdikleri belirtildi.

Altınordulu Ravil, Avrupa devlerinin göz hapsinde, System.String[]

Kazak asıllı Türk futbolcuyu sezon başından bu yana İtalyan ekibi Juventus'un yanı sıra Manchester United, Chelsea, Manchester City, Norwich City gibi İngiliz kulüplerinin scout ekiplerine izlettirdikleri belirtildi. Bu kulüplerin Ravil için İzmir kulübüne herhangi bir teklifte bulunmadığı ancak milli oyuncunun performansının dikkatle takip edildiği dile getirildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan Ravil Tagir, ilk yarıda ligde 15 maçta forma giydi.


Juventus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:11 
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