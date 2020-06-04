Altınordulu Recep'e sürpriz talipler - Son Dakika

Altınordulu Recep'e sürpriz talipler

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bu sezon vitrine çıkardığı genç oyuncuları Ravil Tagir ve Burak İnce'nin transferleri konusunda Avrupa devleriyle görüşmelerini sürdürürken, yabancı kulüplerin son olarak Recep Yemişçi için kırmızı-lacivertlilerin kapısını çaldığı öğrenildi.

Altınordulu Recep'e sürpriz talipler, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bu sezon vitrine çıkardığı genç oyuncuları Ravil Tagir ve Burak İnce'nin transferleri konusunda Avrupa devleriyle görüşmelerini sürdürürken, yabancı kulüplerin son olarak Recep Yemişçi için kırmızı-lacivertlilerin kapısını çaldığı öğrenildi. Altyapısından yetiştiği Altınordu'nun A takımında görev aldıktan sonra bu sezon deneyim kazanması için 2. Lig'de mücadele eden hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanan Recep'e İspanya ve Almanya'dan sürpriz talipler çıktı.

Bu sezonki başarılı performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki milli stopere İspanya La Liga'dan Osasuna ve 2. Ligi'nden Sporting Gijon ile Almanya 2. Ligi'nden Hannover 96 ve St. Pauli resmen talip oldu. Recep'i satarak ciddi bir gelir sahibi olmayı hedefleyen Altınordu'nun sözleşmeye oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 30 pay alma maddesi koydurma konusunda da ısrarcı olduğu belirtildi. Recep Yemişci alt yaş gruplarında 38 kez milli olup, Altınordu'da 1. Lig'de 31, Niğde'de 2. Lig'de ise 25 maça çıktı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Avrupa, Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordulu Recep'e sürpriz talipler - Son Dakika Spor
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