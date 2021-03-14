Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'dan Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına ziyaret - Son Dakika

Kendisi de hekim olan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İlçe Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.

Sağlık personelinin Tıp Bayramı'nı kutlayan Oral, çiçek hediye etti.

Ziyaret sırasında Oral'a meslektaşları 17 yıl aradan sonra yeniden doktor önlüğü giydirdi.

Metin Oral, ziyaretinde yaptığı konuşmada, uzun bir aranın ardından doktor önlüğünü giymenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Size moral ziyareti yapmak isterken siz bana sürpriz yapıp önlüğü sırtıma geçirdiniz. Hüznü, onur ve mutluluğu aynı anda tattım." dedi.