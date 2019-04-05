Son Dakika Haberleri: Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Mazbatasını Aldı

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Metin Oral'a mazbatası verildi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Yalova'nın Altınova ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Metin Oral'a mazbatası verildi.

Metin Oral beraberindeki heyet ile birlikte Yalova Adliyesine gelerek mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Hayreddin Kaya'dan aldı.

Oral'ı AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Altınova AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer, yönetim kurulu üyeleri ve partililer yalnız bırakmadı.

15 yıllık tecrübe, bilgi ve birikimle 5 yıl daha Altınova'ya hizmet edeceğini belirten Oral, "Hayallerimizi tek tek gerçeğe çeviriyoruz. Turizm ayağımızı da faaliyete geçirerek Altınova'yı dünyaya tanıtacağız. Haziran ayında açılışını yapacağımız 2 projenin Türkiye'de örneği yok. El ele vererek ilçemizi en iyi noktalara taşıyacağız." dedi.

Başkan Oral daha sonra tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:24 Kaynak: AA

Yalova, AK Parti, Metin Oral, Altınova, Güncel
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