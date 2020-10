Altınova Belediye Meclisinden Ermenistan'a kınama - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesi Belediye Meclisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırısını kınadı.

Belediyeden yapılan açıklamada, olağanüstü toplanan meclisin, Azerbaycan topraklarında insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı oy birliğiyle kınadığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca meclisin Azerbaycan'dan bir şehirle kardeş şehir olunması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldığı belirtildi.

Meclis adına açıklamada konuşmasına yer verilen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'a yönelik saldırılarından dolayı Ermenistan'ı ve bu saldırılara göz yuman, destek olan ve sessiz kalan ülkeleri kınıyoruz. İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Son saldırılarla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Karabağ ile ilgili 5 kararı bulunmaktadır. Bu kararların hepsinde de Ermenistan'a, 'İşgal ettiğin toprakları terk et' denilmektedir. Bu kararlara rağmen Azerbaycan, 30 yıldır oyalanmaktadır. Azerbaycan, Ermenistan'ın 27 Eylül'de gerçekleştirmiş olduğu saldırısıyla başlattığı vatan muhaberesi sonucunda topraklarını hızla geri almaya başlamıştır. Türkiye'nin, can Azerbaycan'ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır. Türkiye ve Türk milleti, can Azerbaycan'ın haklı davasının sonuna kadar yanındadır."