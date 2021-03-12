Altınova Belediyesi, İstiklal Marşı kabulünün 100. yılına özel klip hazırladı - Son Dakika

Çeşitli meslek grupları ve öğrencilerin seslendirdiği İstiklal Marşı'nın çekimlerine Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da destek vererek İstiklal Marşı'nı okudu.

Yalova 'ya bağlı Altınova Belediyesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle özel bir klip hazırladı.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti