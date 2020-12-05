Altınova Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başlıyor - Son Dakika

Altınova Belediyesi hizmet binası girişinde ateşi ölçülecek ve maskeleri kontrol edilecek vatandaşlar, HES kodu sorgulandıktan sonra içeri alınacak. - YALOVA

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar ile 7 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren Altınova Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başlayacak.

25 yıl sonra mesleğine dönüp koronaya yenik düşen doktor, Kim Milyoner Olmak İster'de gönülleri fethetmiş

DSÖ'den salgın sonrası için korkutan uyarı: Açlık ve yoksulluğun aşısı olmadığı için daha zorlu sorunlar bizi bekliyor