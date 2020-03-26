Altınova Belediyesi'nde termal kameralı önlem - Son Dakika

Yalova Altınova Belediyesi, korona virüsü önlemleri kapsamında belediye hizmet binası girişlerine termal kamera koydu.



Altınova Belediyesi'nde korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, hizmet binası girişine vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi. Altınova Belediyesi, korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra teknolojik önlemlerini de almaya başladı. Bu kapsamda belediye hizmet binası girişine termal kamera yerleştirerek, hem personeli hem de vatandaşları termal kamerayla kontrole başladı. Vatandaşların bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi hedeflenen uygulamayla, vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.



Öncelikle zorunlu haller dışında evden dışarı çıkılmaması, sosyal mesafeye ve 14 hayati kurala uyulması gerektiğini hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Belediyemizin tüm çalışanları ile halkımızın korona virüsten en az şekilde etkilenmesi için büyük mücadele vermekteyiz. Bu mücadelenin en önemli ayağı hijyenik ortamı sağlamak. Halkımızın sağlığı için biz üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Hizmet binamızın girişinde termal kamera sistemimizi devreye aldık" diye konuştu. - YALOVA