Altınova Belediyesi'nin tüm birimleri ilaçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altınova Belediyesi'nin tüm birimleri ilaçlandı - Son Dakika

Altınova Belediyesi'nin tüm birimleri ilaçlandı

6 saat önce

Yalova Altınova Belediyesi'nin tüm hizmet birimleri ile Altınova Belediyespor'un tüm tesisleri korona virüsüne karşı ilaçlandı.

Altınova Belediyesi'nin tüm birimleri ilaçlandı, System.String[]

Yalova Altınova Belediyesi'nin tüm hizmet birimleri ile Altınova Belediyespor'un tüm tesisleri korona virüsüne karşı ilaçlandı.


Altınova Belediyesi Hizmet Binası başta olmak üzere, belediyeye ait tüm tesisler ilaçlandı. Korona virüse karı başlatılan ilaçlamanın belli periyotlarda devam edeceği açıklandı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın talimatıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.


Konuyla ilgili bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Dünya genelinde insan sağlığını tehdit eden başta korona virüs olmak üzere her türlü salgın hastalıklara karşın başlattık. İlaçlama çalışmalarının vatandaşlar başta olmak üzere belediye personelinin sağlığını koruyabilmeye yönelik çok önemli. Küresel bir salgın olan korona virüsün insanlarımıza zarar vermeden bir an önce son bulmasını temenni ediyorum" dedi. - YALOVA

Metin Oral, Altınova, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
23:18 MUĞLA Kos adasında mahsur kalan Türkler Bodrum'a döndü
23:13 Kıbrıs İngiliz üslerinde 2 askerde korona vakası
23:12 Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
23:11 Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı
23:08 Bağdat'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 23:19:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınova Belediyesi'nin tüm birimleri ilaçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]